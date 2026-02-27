El Ejército de Suecia confirma que el dron neutralizado cerca de un portaaviones francés era ruso

Archivo - Bandera de Suecia (Archivo) - Europa Press/Contacto/Kristian Tuxen Ladegaard Ber

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Suecia han confirmado este viernes que el dron que sobrevoló cerca del portaaviones francés 'Charles de Gaulle', atracado actualmente en el puerto de la ciudad sueca de Malmo, y que posteriormente fue neutralizado, era ruso.

"Durante una visita al portaaviones francés 'Charles de Gaulle', un buque de las Fuerzas Armadas suecas observó un dron despegando de un buque ruso de Inteligencia en el estrecho. Las Fuerzas Armadas Suecas pueden confirmar ahora que un dron ruso realizó un vuelo no autorizado", ha indicado en un comunicado.

Las autoridades suecas movilizaron al buque 'HMS Rapp' para "supervisar" el tránsito de la embarcación rusa 'Zhigulevsk' por sus aguas territoriales en la zona del estrecho de Oresund, si bien sus sistemas detectaron "actividad" por parte de un aparato no tripulado.

"Supervisamos este buque durante su tránsito y pudimos actuar con rapidez para tomar contramedidas al detectar un dron", ha explicado la jefa del mando de operaciones del Ejército sueco, Ewa Skoog Haslum, agregando que las fuerzas suecas determinaron que el barco ruso "no actuó de acuerdo con las normas y regulaciones".

En este sentido, ha afirmado que "este tipo de acciones no sorprenden" por parte de Moscú, si bien se trata de "un incidente grave que demuestra la importancia de mantener una vigilancia constante". "Nuestras unidades han actuado de forma ejemplar y profesional", ha zanjado.

El dron fue neutralizado a unos 13 kilómetros del portaaviones, buque insignia de la Armada francesa que se encuentra atracado en el puerto sueco de Malmo en el marco de la misión de la OTAN conocida como Centinela del Ártico. Las autoridades de Rusia han expresado este viernes que es "absurdo" responsabilizar a Moscú del incidente.