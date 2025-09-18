El Ejército de Tailandia dispara pelotas de goma contra manifestantes camboyanos en la frontera

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Tailandia ha disparado pelotas de goma contra decenas de manifestantes camboyanos en zonas en disputa situadas en la frontera entre ambos países, una medida que ha dejado más de 20 heridos, según informaciones de las autoridades de Camboya, país con el que comparte un alto el fuego desde el pasado mes de julio.

La manifestación ha tenido lugar cuando unos 200 camboyanos han comenzado a protestar a medida que las fuerzas tailandesas instalaban una valla de alambre de espino en la frontera a la altura de Sa Kaeo.

El Ejército tailandés ha indicado en un comunicado que el uso de gases lacrimógenos y pelotas de goma se ha vuelto "necesario" para tener la situación "bajo control" y hacer que la gente "se retire de la zona afectada". Además, han acusado a los presentes de lanzar piedras y otros objetos contra los efectivos tailandeses.

"Los camboyanos han violado el territorio tailandés y las autoridades no los han detenido. Esto ha sido una provocación y constituye una violación del alto el fuego", ha apuntado.

Se trata de la quinta vez que las fuerzas de Tailandia hacen uso de esta medida de disuasión desde la firma de la tregua, que pone fin a los enfrentamientos registrados en julio y que dejaron decenas de muertos.

Por su parte, el Ministerio de Información de Camboya ha indicado que un total de 23 personas han resultado heridas durante estas protestas, entre ellas un militar y un monje budista. Así, han asegurado que el incidente ha tenido lugar en la provincia de Banteay Meanchey, en territorio camboyano, por lo que constituye una "violación" por parte de Bangkok.