El Ejército yemení afirma haber abatido a más de 1.700 hutíes en los primeros compases de su nueva contraofensiva

Un trabajador inspecciona una fábrica de esponjas tras ser alcanzada por un ataque aéreo perpetrado por un avión de combate saudí en Saná, Yemen. - Mohammed Mohammed / Xinhua News / Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Yemen han anunciado este lunes la "neutralización" de 1.747 miembros de la milicia insurgente hutí en el marco de la gran contraofensiva militar lanzada por el Gobierno para recuperar el control total del país. El balance es el resultado de más de un millar de "ataques de precisión" ejecutados en diversos frentes, según ha informado la agencia estatal de noticias Saba afín al Gobierno internacionalmente reconocido en el país.

El portavoz oficial de las Fuerzas Armadas, el coronel Majid Al Nuzaili, ha detallado en un comunicado recogido por esta agencia que se han llevado a cabo un total de 1.122 ataques contra posiciones de artillería, centros de mando y control, rutas de suministro y fortificaciones de los rebeldes. Las operaciones han contado con el despliegue de aviones de combate, drones, artillería pesada y francotiradores, y se han concentrado en las provincias de Saada, Al Yauf, Taiz y la región costera, logrando además la destrucción e inhabilitación de 364 vehículos y equipos militares.

Esta campaña se produce después de que el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, Rashad al Alimi, decretara el estado de "máxima alerta" nacional y ordenara una movilización general para expulsar a los hutíes de la capital, Saná, bajo su control desde finales de 2014, y derrotar al movimiento Ansaralá, respaldado por Irán. El mandatario exigió el domingo a todas las formaciones militares avanzar de acuerdo con los planes aprobados "hasta que el país sea liberado del control de la milicia terrorista hutí".

El recrudecimiento de las hostilidades responde a los importantes avances territoriales logrados por los insurgentes a principios de septiembre en zonas de Taiz y Hodeida, donde llegaron a tomar la ciudad de Moca y áreas cercanas al estratégico estrecho de Bab el Mandeb. En paralelo a la escalada militar, Al Alimi ha garantizado una amnistía general para los combatientes hutíes que decidan deponer las armas y ha reiterado su pleno compromiso de buscar una solución justa para los separatistas del sur, aliados clave del Ejecutivo de Adén que han soportado el peso económico y de seguridad durante esta última década de conflicto, según ha explicado.

Tras la declaración al Alimi, las fuerzas de la coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí manifestaron que "continúan brindando pleno apoyo" a las Fuerzas Armadas del Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente.