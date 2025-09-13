Elevan a más de 100 los muertos en un ataque de un grupo vinculado a Estado Islámico en el este de RDC

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos 102 personas murieron a causa del ataque perpetrado en el este de República Democrática del Congo (RDC) por supuestos miembros de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas a Estado Islámico, en un ataque perpetrado en la noche del pasado 8 de septiembre.

"Al menos 102 personas murieron en un ataque perpetrado por las ADF" en la aldea de Ntoyo, localidad de Mahoho, sector de Bapere, territorio de Lubero, provincia de Kivu del Norte, algunos a martillazos y otros a balazos, según ha apuntado en un comunicado la Conferencia Episcopal Nacional del Congo (CENCO).

"Parece paradójico que estos grupos armados y las ADF sigan conservando toda su capacidad de causar daño, perpetrando asesinatos y masacres contra la población civil", se lamentan los obispos católicos.

La CENCO "condena una vez más a los autores de estas atrocidades, recordándoles por enésima vez que la vida humana es sagrada y, por tanto, debe ser respetada", han añadido.

Hasta 89 civiles fueron asesinados, 64 de los cuales fueron enterrados en el lugar el miércoles, según la información publicada por las Fuerzas Armadas de República Democrática del Congo.

Los milicianos de AFD atacaron un funeral en la localidad de Ntoyo, situada en el este de RDC, una zona sacudida por las operaciones de diversas formaciones armadas.

La ADF surgieron en los años noventa en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.

Por otra parte, este sábado se ha informado de la muerte de al menos dos civiles y de 27 más heridos en un ataque ocurrido el viernes en Buku, en el cacicazgo Bahema-Nord, en el territorio Djugu. Milicianos de la Cooperativa para el Desarrollo de Congo (CODECO) atacaron a los civiles cuando estaban trabajando el campo.

Mientras, en Osso Banyungu, en el territorio de Masisi, en Kivu del Norte, se han reanudado este sábado los combates entre las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23) y los paramilitares Wazalendo.