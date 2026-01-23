El ELN anuncia el hallazgo de los restos mortales del sacerdote y miembro histórico Camilo Torres Restrepo

Archivo - Camilo Torres Restrepo, cura guerrillero - YOUTUBE - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) ha anunciado este viernes el hallazgo y la identificación positiva de los restos mortales del sacerdote y miembro histórico de la organización Camilo Torres Restrepo, seis décadas después de la confirmación de su muerte en 1966.

"Hoy el Ejército de Liberación Nacional conoce que su cuerpo ha sido encontrado y verificada su autenticidad, ya la voz empieza a correr y el pueblo colombiano, por el que luchó y ofrendó su vida", ha anunciado el ELN en un comunicado publicado en su página web.

El llamado 'cura guerrillero' murió a los 37 años de edad en el departamento de Santander durante una emboscada contra un grupo de militares. Restrepo solo llevaba cuatro meses como miembro del grupo pero lo hizo con la enorme ascendencia que le granjearon sus años previos como activista, en una ruptura respecto a su infancia en el seno de una familia adinerada de Bogotá, donde nació en 1929.

El ELN hace precisamente mención a su pasado religioso y docente al trasladar su expectativa de que espera que sus restos "sean respetados y depositados en el Campus de la Universidad Nacional, donde fue capellán, fundador de la Facultad de Sociología y referente de la juventud universitaria".

Este año, 2026, se cumplen seis décadas de la caída en combate de nuestro entrañable Comandante en Jefe Camilo Torres Restrepo, y su presencia está más viva que nunca.

Se sigue hablando de las múltiples dimensiones de Camilo: sacerdote, sociólogo, hijo, hermano, amigo, compañero, agitador, organizador, investigador, dirigente político nacional, guerrillero* pero esencialmente Camilo fue un Revolucionario integral, su vida fue un torbellino de acción y compromiso con el pueblo.

"Camilo ha pasado a la historia y no puede ser borrado, ni usado para fines contrarios a su vida", ha indicado el ELN antes de reiterar que este "acontecimiento de tal dimensión histórica" no sea "desfigurado ni utilizado para sacar provecho político alguno".