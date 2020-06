El ELN no descarta enfrentamientos con las tropas de EEUU a no ser que "vengan sin armas, como dijo Uribe"

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Israel Ramírez Pineda, alias 'Pablo Beltrán', ha explicado este miércoles que ve inevitables los choques entre la guerrilla y las tropas de Estados Unidos que llegaron a Colombia hace una semana, salvo que "vengan sin armas, tal y como dijo el expresidente Álvaro Uribe".

"Si a usted le llevan tropas a los barrios de Cúcuta, como ocurrió en el mes de abril, o si las llevan ahora a Arauca o al Catatumbo y se van a encontrar con comandos nuestros, pues tendrá que haber algún choque", ha dicho 'Beltrán' durante un diálogo con el Canal 1.

No obstante, ha ironizado, esos enfrentamientos no se producirían "a no ser que sea cierto lo que dijo el expresidente Uribe, que las tropas vienen sin armas, pues, eso ya sería otra cosa".

A finales del mes de mayo, Uribe se hizo eco en sus redes sociales de unas declaraciones del Ministerio de Defensa, en las que insistía en que las tropas estadounidenses de la brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad del Comando Sur llegaban a Colombia con el único fin de asesorar en la lucha contra el narcotráfico.

"No es tránsito de tropas, ni es una brigada de combate militar. Es una brigada asesora para el narcotráfico, que ojalá Colombia lo derrote", dijo en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.

El Comando Sur de Estados Unidos anunció el 28 de mayo el despliegue de una misión militar en Colombia a partir del 1 de junio para asesorar a las fuerzas locales en la lucha contra el narcotráfico.

Quien sí mostró preocupación por la llegada de militares estadounidenses a territorio colombiano fue la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido de la extinta guerrilla de las FARC.

"Se recibe la alarmante noticia de la puesta en marcha de un plan de desestabilización de la paz del continente", alertó el FARC en un comunicado, en el que calificó de "irresponsable" la actitud del Gobierno del presidente, Iván Duque, al poner "el territorio patrio como cabeza de playa para la estrategia desestabilizadora" contra Venezuela.

"Nadie pone en duda que esta situación se desarrolla como parte de la estrategia de agresión militar del gobierno de Donald Trump contra Venezuela", señaló el FARC.