El embajador de EEUU y el ministro de Exteriores cubano se enzarzan a gritos en plena Asamblea General de la ONU

Archivo - Imagen de archivo de la Asamblea General de la ONU - Manuel Elías/UN Photo/dpa - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, ha protagonizado este martes un altercado verbal con el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, en un nuevo episodio de la histórica tensión entre ambos países, alimentada por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense sobre la isla en los últimos meses.

El incidente ha comenzado cuando Rodríguez ha interrumpido lo que después describió en redes sociales como un discurso "ofensivo" del representante estadounidense, que llegó a exhibir una imagen en blanco y negro del líder cubano Fidel Castro con un valioso reloj Rolex en su muñeca.

La delegación cubana, en ese momento, reclamó la suspensión del discurso de Waltz y se encaminó al estrado donde estaba el representante estadounidense, quien instó a todo el grupo de diplomáticos a que regresara a sus asientos.

"Estamos en los Estados Unidos de América", gritó Waltz, "y aquí nadie me va a intimidar como intimidan a los presos políticos. ¡Retrocedan!".

Poco después del incidente, el ministro Rodríguez ha recordado a Waltz que "con su prepotencia y soberbia, olvida que se encuentra en Naciones Unidas, no está en el Consejo de Seguridad Nacional de EEUU ni en una unidad de boinas verdes".

Los comentario de Waltz, asegura, "forman parte del circo mediático, de amenazas y de campaña electoral, al que el Gobierno estadounidense dedica cuantiosos recursos económicos y humanos". "No hay pretexto para sostener el acto de castigo colectivo al que someten al pueblo cubano", ha concluido Rodríguez, a la espera de una valoración formal de Waltz sobre el incidente.