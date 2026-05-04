El embajador de EEUU en la ONU defiende el plan de Trump para el estrecho de Ormuz comparándolo con Gibraltar

Archivo - El portaaviones de la clase Nimitz USS George H.W. Bush navega por el océano Índico, en la zona de responsabilidad del Mando Central (CENTCOM) del Ejército de Estados Unidos, en el marco del cierre perimetral norteamericano del estrecho de Ormuz - CENTCOM EN X

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Michael Waltz, ha defendido la nueva iniciativa "humanitaria" apoyada por el Ejército estadounidense y anunciada este mismo domingo por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico ante el cierre del estrecho de Ormuz, que ha comparado con otros pasos marítimos estratégicos como el estrecho de Gibraltar.

"Lamentablemente, habrá conflictos en el futuro y, ya sea en el estrecho de Malaca (Malasia), el de Gibraltar o el de Ormuz, el mundo no puede permitir que se siente el precedente de que una de las partes pueda intentar castigar a las economías mundiales con el fin de obtener ventaja sobre la otra", ha reivindicado en redes sociales.

En la misma publicación, el diplomático norteamericano ha alegado que "independientemente" de la opinión que tenga cada quién en torno al programa nuclear iraní, "el hecho de que Irán coloque minas marinas de forma indiscriminada en aguas internacionales e intente 'cobrar peajes' a la navegación mercante civil es ilegal e inaceptable".

Asimismo, ha apuntado a una posible participación de los aliados de Washington en Oriente Próximo de cara a esta iniciativa: "Estados Unidos y nuestros socios del golfo liderarán la defensa de la libertad de navegación mundial", ha proclamado, sin que hasta ahora ninguno de los grandes aliados de la Casa Blanca en la región, como Arabia Saudí, se hayan manifestado al respecto de la misión anunciada por Trump, en la que el Ejército estadounidense desplegará 15.000 efectivos, además de destructores lanzamisiles y más de un centenar de aeronaves, entre otros activos.