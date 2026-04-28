El embajador de Irán recalca que EEUU no ha sido capaz de "cambiar la voluntad" del pueblo iraní

Archivo - Bandera de Irán - Fabian Sommer/dpa - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Irán en España, Reza Fabib, ha recalcado este martes que el "máximo" poderío militar de Estados Unidos no ha sido capaz de "cambiar la voluntad" del pueblo iraní, durante un encuentro celebrado en Madrid, en medio de los esfuerzos por retomar las negociaciones con la Administración Trump tras la ofensiva lanzada junto a Israel contra el país asiático.

Así lo ha dicho durante un evento organizado por Siglo XXI en la capital española en el que ha defendido que las autoridades iraníes han "demostrado que el poder militar no garantiza ninguna victoria sobre la voluntad de los pueblos".

"Ningún cambio ha surgido en el país que está siendon víctima de la agresión, en este caso mi país", ha declarado, antes de incidir en que no ha sido Teherán quien ha iniciado lo que ha denominado una "guerra de agresión".

El embajador ha reiterado las tres condiciones "imprescindibles" para que las autoridades iraníes acepten un acuerdo con la Administración Trump que ponga fin al conflicto desatado en Oriente Próximo: "poner fin a la agresión", emprender una "negociación justa (y) lógica que respete los derechos del pueblo iraní" y, en tercer lugar, ha insistido en que Estados Unidos "no traicione por tercera vez la diplomacia".

En este sentido, ha recordado que Teherán y Washington se encontraba en medio de unas negociaciones en materia nuclear cuando el Ejército israelí atacó territorio iraní en junio de 2025.

Preguntado precisamente por la exclusión de la cuestión nuclear en las conversaciones actuales, el diplomático iraní ha asegurado que la República Islámica no tiene inconveniente en abordarla, si bien ha defendido que, cuando hay una guerra en curso, ponerle fin "es lo más importante".

El embajador, que ha lamentado "hablar sobre la guerra y no sobre la paz", ha defendido que su país ha demostrado que puede gobernar "incluso" en difíciles circunstancias, citando como ejemplo el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en los ataques del 28 de febrero en Teherán.