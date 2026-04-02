El embajador de Israel en Alemania descarta la "ocupación permanente" del sur de Líbano

Archivo - El embajador de Israel en Alemania, Ron Prosor, en el centro. - Europa Press/Contacto/Michael Kuenne - Archivo

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Israel en Alemania, Ron Prosor, ha descartado este jueves la "ocupación permanente" por parte de las fuerzas israelíes del sur de Líbano, donde el Ejército sigue adelante con su incursión terrestre, supuestamente con el objetivo de acabar con el partido-milicia libanés Hezbolá.

"Vamos a avanzar tan lejos como sea necesario y nos mantendremos en esa zona siempre y cuando se siga bombardeando Israel y hasta que se ponga fin a esto y nuestros residentes estén a salvo", ha aclarado durante una entrevista con RND.

No obstante, sus comentarios contradicen las declaraciones vertidas por el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, que ha señalado en varias ocasiones que la zona del río Litani, en el sur de Líbano, debería convertirse en la nueva frontera entre los dos países.

Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, ha incidido en que el país "solo trata de hacerse con el control de una zona determinada al norte" del citado río por un periodo de tiempo "limitado" y a medida que avanza la ofensiva desatada junto a Estados Unidos contra Irán.

Ha sido precisamente esta operación la que ha provocado el lanzamiento de proyectiles por parte de Hezbolá hacia territorio israelí, lo que ha desembocado en una dura ofensiva que deja ya más de 1.200 muertos en suelo libanés --dado que Israel considera que muchas localidades del sur del país suponen "bastiones" del grupo--.

"Hezbolá tiene en Líbano un bastión y ha construido una infraestructura terrorista en el sur del país" ha recalcado el propio Proso, que ha manifestado que esta "milicia está utilizando a los civiles de escudos humanos y ha estado atacando Israel de forma persistente".