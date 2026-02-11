El emir de Qatar aborda con Trump los esfuerzos para "reforzar la seguridad y la paz" en Oriente Próximo

El emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, en la capital qatarí, Doha (archivo) - Europa Press/Contacto/Sean Kilpatrick

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha mantenido una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar los "esfuerzos internacionales para una desescalada y el refuerzo de la seguridad y la paz" en Oriente Próximo, en plena visita a Washington por parte del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

La Casa Real qatarí ha indicado que la llamada ha permitido a las partes "intercambiar puntos de vista sobre los acontecimientos más destacados a nivel regional e internacional", con el foco especial en la situación en Oriente Próximo.

"Se ha puesto énfasis en la importancia de mantener la coordinación y las consultas en asuntos de interés común y a la hora de apoyar los esfuerzos diplomáticos destinados a resolver las crisis a través del diálogo y los medios pacíficos", ha apuntado en un comunicado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "han sido revisadas las relaciones estratégicas entre dos países amigos, así como las formas de apoyarlas y desarrollarlas en varios campos", sin que la Casa Blanca se haya pronunciado por el momento sobre el contenido de la conversación.

Qatar, uno de los países mediadores en el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, ha sido uno de los países de Oriente Próximo que ha jugado un papel activo durante las últimas semanas para pedir a Irán y Estados Unidos que reinicien sus negociaciones indirectas para un nuevo acuerdo nuclear, contactos que se retomaron el viernes en Omán.

Por su parte, Netanyahu se desplazó el martes a Estados Unidos para mantener diversas reuniones, incluida una programada con Trump, principalmente para abordar precisamente el contenido de las conversaciones en Mascate y exigir a Washington que incluya en la agenda temas que son de interés para Israel.