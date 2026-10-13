El emir de Qatar reclama "redoblar los esfuerzos" para garantizar la seguridad en el Golfo y Ormuz

El emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, durante una sesión del Consejo de la Shura de Qatar - Emiri Diwan Office / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha reclamado este martes "redoblar los esfuerzos" para garantizar la seguridad de navegación en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, ante las afectaciones derivadas del conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Al Thani ha manifestado en su primera comparecencia ante el Consejo de la Shura de Qatar desde el estallido del conflicto que estos "desafortunados acontecimientos" han demostrado que "la seguridad de la región y la del mundo están interconectadas", así como que "la desestabilización en cualquier lugar no puede ser aislada del resto del mundo".

En este sentido, ha argüido que el cierre del estrecho de Ormuz y los ataques contra instalaciones energéticas del país afectaron a las capacidades de exportación de Qatar, que "suministra cerca de una quinta parte del gas natural licuado del mundo", lo que ha llevado a Doha a "trabajar para diversificar las rutas de suministro".

"Esto nos exige redoblar nuestros esfuerzos para garantizar la navegación en el Golfo y en el estrecho de Ormuz, así como para proteger las instalaciones energéticas e hídricas y las infraestructuras civiles", ha dicho Al Thani, quien ha abogado además por "una cooperación y coordinación continuada" entre los miembros del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG).

Así, ha denunciado los ataques de Irán contra su territorio en el marco de su respuesta a la ofensiva a Estados Unidos e Israel y ha reseñado que estos bombardeos fueron "una violación flagrante" de la soberanía qatarí y del Derecho Internacional, al tiempo que ha ensalzado la labor de las Fuerzas Armadas qataríes a estos lanzamientos de misiles y drones.

Al Thani ha insistido además en que "el compromiso con el diálogo y las soluciones pacíficas no implica complacencia a la hora de defender al país". "Nuestro derecho a defender nuestra soberanía no entra en conflicto con nuestra determinación de evitar una guerra de mayor envergadura", ha explicado.

"Qatar siempre ha preferido resolver las disputas mediante el diálogo, la negociación y las vías diplomáticas. Esta ha sido siempre nuestra postura, y sigue siéndolo", ha argumentado el emir qatarí, quien ha expresado su confianza en que "Qatar emerja de esta crisis siendo más resiliente y estando mejor equipado para adaptarse a los cambios globales".