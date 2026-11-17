Archivo - Bandera de Emiratos Árabes Unidos (EAU). - Valery Sharifulin/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han informado este martes del envío a la Franja de Gaza de tres convoyes con unas 216 toneladas de ropa de invierno y otros suministros humanitarios para la población palestina, que se encuentra sumida en una grave crisis humanitaria.

Un total de 35 camiones transportaron 216 toneladas de ayuda a través de tres convoyes, incluyendo ropa de invierno, tiendas de campaña, artículos para familias y alimentos, según ha informado la agencia emiratí de noticias WAM.

Estas ayudas están destinadas especialmente a menores y familias palestinas afectadas por la ofensiva desatada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y que se ha saldado hasta la fecha con casi 75.000 muertos. El objetivo es que puedan paliar los estragos provocados por el frío durante el duro invierno.

Con estos convoyes, el número total de camiones de ayuda que han entrado en la Franja durante las operaciones humanitarias realizadas por las autoridades emiratíes han ascendido a 14.866 desde el inicio de la ofensiva hace ya más de tres años. Así, el lunes llegó otro barco al puerto egipcio de El Arish con 4.300 toneladas de ayuda humanitaria destinada a Gaza.