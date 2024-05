Emiratos Árabes Unidos rechaza participar en cualquier plan de Israel sobre la Franja de Gaza

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Emiratos Árabes Unidos ha negado este viernes que vaya a participar en un plan "destinado a cubrir la presencia israelí" en Gaza, después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmara que precisará su ayuda y la de otros países para el establecimiento de una administración civil en la Franja "después de Hamás".

"Emiratos Árabes Unidos denuncia las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre una invitación al Estado a participar en la administración civil de la Franja de Gaza, que se encuentra bajo ocupación israelí", ha señalado el ministro de Exteriores emiratí, el jeque Abdulá bin Zayed al Nahyan.

En su cuenta de la red social X, ha subrayado además que Netanyahu no tiene "ninguna capacidad legal", en alusión a las pretensiones del Estado de Israel para un supuesto futuro de Gaza sin Hamás, y ha afirmado que su país "se niega a involucrarse en cualquier plan destinado a cubrir la presencia israelí en la Franja".

Asimismo, el ministro emiratí ha reiterado su apoyo a la formación de un Gobierno palestino "que satisfaga las esperanzas y aspiraciones del hermano pueblo palestino y goce de integridad, competencia e independencia".

Estas declaraciones se han producido después de que Netanyahu fuese preguntado en una entrevista este jueves sobre quién le gustaría que dirigiera el enclave después de Hamás, ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

"Probablemente tendremos que tener algún tipo de administración civil por parte de gazatíes que no estén comprometidos con nuestra destrucción, posiblemente con la ayuda de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y otros países que creo que quieren ver estabilidad y paz", respondió el dirigente israelí.

Según el citado medio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó el miércoles que cinco países árabes --a los que no nombró porque, dijo, "no quiero meterlos en problemas"-- "están preparados para ayudar a reconstruir Gaza, para ayudar en la transición hacia una solución de dos Estados, para mantener la seguridad y la paz mientras trabajan una Autoridad Palestina que sea real y no corrupta".