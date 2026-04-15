Emiratos convoca al encargado de negocios iraquí para protestar por los ataques de milicias proiraníes

Archivo - Bandera de Emiratos Árabes Unidos - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos ha convocado este miércoles al encargado de negocios de la Embajada de Irak para protestar por los "ataques terroristas" lanzados por milicias leales a Irán desde el territorio de su país a pesar del alto el fuego decretado en el marco de la guerra contra Irán.

El Ministerio ha trasladado su protesta al encargado de negocios iraquí, Omar Abdulmayid Hamid Al Obaidi, por dichos ataques, que han tenido como objetivo "varias instalaciones vitales en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), en flagrante violación de su soberanía y espacio aéreo".

"Estos brutales ataques perpetrados por la República Islámica de Irán y sus aliados contra los estados del Golfo y los países de la región amenazan la estabilidad regional y socava los esfuerzos internacionales, así como las iniciativas para fortalecer la seguridad y la estabilidad", ha indicado en un comunicado recogido por la agencia de noticias WAM.

En este sentido, la cartera emiratí ha instado al Gobierno de Irak a "detener, de manera urgente e incondicional, todos los actos hostiles que emanen de su territorio" y estén dirigidos contra el resto de estados de la región, así como "prevenir" estos ataques de conformidad con las leyes internacionales.

La cartera ha recordado además el cumplimiento de la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y que exigía el cese inmediato e incondicional de cualquier provocación o amenaza a los países vecinos, incluyendo de proxys.