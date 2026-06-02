Emiratos denuncia que todo el Golfo paga "la ambición regional desmedida" de Irán

Archivo - El asesor presidencial Anwar Gargash, durante un viaje a Arabia Saudí en 2023. - Europa Press/Contacto/Saudi Press Agency - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El asesor presidencial emiratí Anwar Gargash ha insistido este martes en sus críticas a Irán ante la guerra suscitada por la ofensiva de Estados Unidos e Israel, señalando que la región paga "la ambición regional desmedida" de Teherán y llamando a revisar los lazos con la República Islámica.

"Desde el golfo Pérsico a Yemen, Líbano e Irak, todos estamos pagando el precio de la ambición regional iraní desmedida. El papel de ningún país en la región puede ser a expensas de la seguridad, la estabilidad y la prosperidad compartidas", ha asegurado en un mensaje en redes sociales.

El que fuera ministro de Exteriores emiratí entre 2008 y 2021 ha subrayado así que resulta "necesaria e ineludible" una revisión de las relaciones con Irán, apuntando que los vínculos deben basarse en "principios claros". "Respeto a la soberanía, buena vecindad y no injerencia en los asuntos de los demás", ha señalado.

De esta forma, el influyente asesor emiratí continúa con sus críticas a Teherán por la crisis en toda la región, después de que hace semanas avisara de una "confusión de papeles" en la región, apuntando que "el papel de la víctima con el del mediador" se han mezclado.

Igualmente Gargash ha llamado a no tener "posturas grises" en este contexto, incidiendo en que estas posiciones resultan "más peligrosas" que no tener posición, insistiendo en una "ruptura" con las relaciones mantenidas hasta ahora en el escenario regional.

Emiratos ha tenido que hacer frente, como sus vecinos y socios del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, a reiterados bombardeos iraníes contra bases, instalaciones e intereses estadounidenses situados en su territorio, en el marco de las represalias tomadas por Irán por la ofensiva en curso.

La última crisis se registró a mediados de mayo cuando un ataque con drones provocó un incendio en un generador que alimentaba a la central nuclear de Baraká, en la región de Al Dafra.