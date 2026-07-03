Emiratos denuncia una serie de ciberataques "avanzados" contra entidades del sector financiero

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MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han denunciado este viernes una serie de ciberataques "avanzados" contra entidades del sector financiero que habrían sido repelidos con éxito por el sistema nacional de ciberseguridad.

El Consejo de Ciberseguridad emiratí ha señalado, en informaciones recogidas por la agencia WAM, que los ataques fueron detectados y repelidos siguiendo los procedimientos de ciberseguridad por lo que se logró "contener sus efectos" y "garantizar la continuidad de los servicios financieros y la estabilidad del ecosistema digital".

Los ataques incluyeron "intentos de comprometer sistemas digitales e infraestructuras tecnológicas, campañas avanzadas de phishing, intentos de explotar vulnerabilidades de seguridad y desplegar software malicioso, además del uso de tecnologías de inteligencia artificial para desarrollar métodos de ataque más sofisticados y complejos".

Según advierten las autoridades emiratíes, esto refleja "la evolución constante de las amenazas cibernéticas que afectan al sector financiero a nivel mundial".

El Consejo de Ciberseguridad ha reiterado su llamamiento a todas las entidades para que cumplan con las normativas y políticas nacionales de ciberseguridad. Además, ha pedido que "refuercen las medidas de protección preventiva, mantengan sus sistemas permanentemente actualizados y notifiquen de inmediato cualquier indicio o actividad cibernética sospechosa a través de los canales oficiales establecidos".