Emiratos elogia el papel de Riad en Yemen tras los ataques de milicias secesionistas en el este del país

Bandera de Emiratos Árabes Unidos - Europa Press/Contacto/Yegor Aleyev

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han alabado este viernes el papel de Arabia Saudí "al servicio" del pueblo yemení y han valorado sus "esfuerzos" para apoyar la estabilidad de este país, tras los ataques de milicias secesionistas apoyadas por el Gobierno emiratí en el este de Yemen.

El Gobierno emiratí "acogió con satisfacción los esfuerzos fraternales de Arabia Saudí apoyar la seguridad y la estabilidad en Yemen, y elogió su papel al servicio de los intereses del pueblo yemení y al cumplimiento de sus legítimas aspiraciones de estabilidad y prosperidad", ha señalado el Ministerio de Exteriores en un breve comunicado difundido en su página web.

La cartera diplomática ha reafirmado en la misma nota "su compromiso de apoyar todos los esfuerzos que contribuyan al fortalecimiento de la estabilidad y el desarrollo en Yemen, lo cual repercutirá positivamente en la seguridad y la prosperidad de la región".

Estas declaraciones llegan un día después de que Riad haya defendido haber "hecho todo lo posible por alcanzar soluciones pacíficas" ante los recientes ataques del Consejo de Transición del Sur --una facción secesionista apoyada por EAU que aspira a la creación del Estado del Sur de Arabia-- en las provincia de Hadramut y Mahra, que se saldaron con una treintena de militares muertos.

El Gobierno saudí ha denunciado además que estos movimientos militares --que Emiratos ha eludido en su nota de respuesta-- "se llevaron a cabo unilateralmente, sin la aprobación del Consejo de Liderazgo Presidencial --la Presidencia de Yemen-- ni en coordinación con el liderazgo de la Coalición".

El Consejo de Transición del Sur controla gran parte del sur y el este del país y ha rechazado los llamamientos a retirarse de estas provincias. Además ha reiterado su propuesta de un "estado federal justo" que incluya a todos los grupos de población. El Consejo cuenta además con el apoyo de las Fuerzas de Élite de Hadramut, que controlan las ciudades de Mukalla y Ash Shihr.

El Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional controla las provincias de Marib (noreste) y Taíz (suroeste), mientras que el norte y el centro del país están en manos de las milicias hutíes, aliadas de Irán.