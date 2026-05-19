Emiratos intercepta seis drones dirigidos contra infraestructuras civiles en las últimas 48 horas

Archivo - Imagen de archivo de un dron. - -/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos ha anunciado la interceptación de seis drones "hostiles" dirigidos contra infraestructuras civiles en las últimas 48 horas, tras el recrudecimiento de los ataques y el incidente en la central nuclear de Barakah.

"Durante las últimas 48 horas, los sistemas de defensa antiaérea de Emiratos Árabes Unidos detectaron e interceptaron con éxito seis drones hostiles que intentaban atacar zonas civiles e infraestructuras vitales del país", ha señalado en sus redes sociales.

Según ha informado la cartera militar, los sistemas lograron interceptar y neutralizar los "objetivos hostiles" con "los más altos niveles de preparación y eficiencia", apuntando que en estas maniobras no se han producido víctimas humanas ni afectaciones a la seguridad de instalaciones vitales.

LOS DRONES CONTRA LA CENTRAL NUCLEAR SE LANZARON DESDE IRAK

Asimismo, las autoridades emiratíes han subrayado que en el marco de las investigaciones sobre el "ataque flagrante" a la central nuclear se ha determinado que los drones implicados, tres en total aunque solo uno impactó, "habían sido lanzados desde territorio iraquí".

"Emiratos Árabes Unidos se reserva plenamente el derecho a adoptar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía y su seguridad nacional de conformidad con las leyes y convenciones internacionales", ha recalcado el Ministerio de Defensa emiratí, incidiendo en la "plena disposición" de las Fuerzas Armadas a hacer frente a "cualquier amenaza dirigida contra la seguridad del país y sus activos nacionales".