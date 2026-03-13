Emiratos intercepta siete misiles y cerca de 30 drones lanzados desde Irán en las últimas horas

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha informado este viernes del bloqueo de siete misiles balísticos y casi una treintena de drones lanzados desde Irán, en el marco de la nueva guerra en Oriente Próximo provocada por los bombardeos hace dos semanas de Estados Unidos e Israel.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos ha señalado que con estos últimos proyectiles interceptados son ya 285 los misiles balísticos, quince los misiles de crucero y 1.567 los drones que las defensas aéreas han logrado neutralizar desde que Irán comenzó a responder a los ataques.
Exteriores ha informado de la muerte de seis personas, así como de 141 heridos como consecuencia de estos ataques. De la misma manera, han reiterado que el país está "plenamente preparado y listo para hacer frente a cualquier amenaza y que se enfrentará con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del Estado".