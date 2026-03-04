Emiratos se reserva el derecho de "legítima defensa" denunciando "más de mil" ataques por parte de Irán

Archivo - El ministro de Exteriores emiratí, Abdulá bin Zayed - Europa Press/Contacto/Mohammad Abu Ghosh - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha declarado este martes que se reserva el derecho de "legítima defensa" en medio de la oleada de ataques desde Irán contra instalaciones de Estados Unidos en países del golfeo Pérsico.

"Emiratos Árabes Unidos afirman su derecho a la legítima defensa, garantizado por el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas", ha manifestado el Ministerio de Exteriores en un comunicado en el que ha denunciado que su territorio ha hecho sido objeto de "más de mil ataques" procedentes de Teherán.

La cartera diplomática emiratí ha incidido en que esta "cifra supera el total" de ataques sufridos por los otros cuatro países atacados por Irán en la zona, además de Israel: Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait y Qatar.

Abu Dabi, que ha destacado que sus "Fuerzas Armadas han respondido a estos ataques con la máxima profesionalidad, eficiencia y distinción", ha asegurado en la misma nota que no ha tomado ninguna decisión con vistas a modificar su "postura defensiva ante los repetidos" bombardeos de Irán.

Asimismo, ha recalcado que "no han participado en la guerra ni han permitido el uso de su territorio, aguas territoriales o espacio aéreo en ningún ataque contra Irán, de conformidad con sus políticas de buena vecindad y distensión, y en cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas", en alusión a la campaña de ataques iniciada el pasado sábado por Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático, que ha dejado hasta el momento cerca de 800 muertos.

Por otra parte, el Gobierno emiratí ha aprovechado para recordar "la importancia de adherirse a la ética periodística y la necesidad de obtener información de fuentes oficiales y confiables antes de publicar o difundir cualquier información inexacta", después de que la agencia de noticias Bloomberg, citando fuentes, haya indicado que Qatar y EAU están trabajando para intentar mejorar sus capacidades a nivel de defensa antiaérea, llegando a pedir ayuda a sus aliados para hacer frente a los ataques con misiles y drones por parte de Teherán, algo que el Abu Dabi ha rechazado.