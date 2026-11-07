El empate de conservadores y laboristas en Nueva Zelanda deja la formación de Gobierno en manos de un partido de centro

El Parlamento en Wellington, Nueva Zelanda, durante la jornada de votación de las elecciones generales de 2026 - Meng Tao / Xinhua News / Europa Press

La formación Opportunity, con un 5,9% de los votos, podría ser decisivo para formar una mayoría parlamentaria

Los Verdes denuncian que "el sistema ha sido manipulado" y reclman un debate sobre el funcionamiento de la democracia neozelandesa

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Nacional del actual primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, y el Partido Laborista del ex primer ministro Chris Hipkins mantienen una ajustada pugna por la victoria en las elecciones generales celebradas este sábado, con más del 90% de los votos escrutados, en unos comicios que podrían otorgar al centrista Partido de la Oportunidad (Opportunity), liderado por Qiulae Wong, un papel determinante en la formación del próximo Gobierno.

Según los últimos resultados publicados por el diario 'The New Zealand Herald', los conservadores cuentan con el 29,3% de los sufragios, frente al 29,1% de los laboristas. Los Verdes alcanzarían el 13,3%, seguidos por las formaciones ACT (Asociación de Consumidores y Contribuyentes, con un 11%), Nueva Zelanda Primero (9,8%), Opportunity (5,9%) y Te Pati Maori (TPM, con un 0,6%).

Las primeras proyecciones, elaboradas por Bloomberg con la mitad de las papeletas contabilizadas, apuntaban ya a un escenario parlamentario muy ajustado. El bloque de derechas, integrado por Nacional, ACT y Nueva Zelanda Primero, sumaría 66 escaños, mientras que la alianza de izquierdas, formada por Laborista, Verdes y Te Pati Maori, obtendría 58.

Así las cosas, Opportunity --que conseguiría siete representantes según estas previsiones-- podría convertirse en un socio decisivo, si bien la distribución de escaños continúa sujeta a cambios.

La líder de la formación ha asegurado que negociará inicialmente con el partido que consiga mas diputados ha subrayado que la "estabilidad" será el principal criterio ara decidir cualquier acuerdo, sin que el el impuesto sobre la propiedad defendido por su partido constituya una "condición ineludible" para alcanzar un pacto.

"Habéis votado por la unidad frente a la división. Habéis votado para cambiar la política neozelandesa para siempre", ha manifestado ante sus simpatizantes en Auckland, de acuerdo con declaraciones recogidas por el citado diario.

Sin embargo, Luxon ha descartado reiteradamente una coalición con Opportunity precisamente por sus propuestas fiscales. Una posición que ha criticado el dirigente de ACT, David Seymour, al considerar que, si los ciudadanos han respaldado la entrada de Wong en el Parlamento, "sería una tontería no querer formar gobierno con ellos". Por su parte, el líder de Nueva Zelanda Primero, Winston Peters, ha pedido prudencia antes de anticipar posibles alianzas.

EXCESO DE REPRESENTACIÓN

El recuento de estas elecciones generales está también condicionado por el denominado 'overhang' o exceso de representación, una particularidad del sistema proporcional mixto neozelandés que podría elevar los habituales 120 diputado hasta los 131, situando la mayoría absoluta en 66 escaños.

En este caso, Nacional y Te Pati Maori podrían obtener más representantes por circunscripciones de los que les corresponderían por su porcentaje de voto a listas.

En el caso de los conservadores, las proyecciones iniciales dejaban fuera de la Cámara a históricos dirigentes como la ministra de Finanzas, Nicola Willis, y el presidente del Parlamento, Gerry Brownlee.

LOS VERDES DENUNCIAN "MANIPULACIÓN DEL SISTEMA"

En el bloque progresista, la colíder de Los Verdes, Chloe Swarbrick, ha advertido de que "el sistema ha sido manipulado" y ha reclamado un debate constitucional sobre el funcionamiento de la democracia neozelandesa.

Aunque ha reconocido que su formación se encuentra en una posición desfavorable para gobernar, ha insistido en que "es demasiado pronto para cantar victoria" debido a los votos especiales todavía pendientes de contabilizar.

Swarbrick ha cuestionado además los cambios introducidos por el Ejecutivo de Luxon en las normas de inscripción electoral, asegurando que algunas personas encontraron dificultades para registrarse y ejercer su derecho al voto, al tiempo que ha asegurado que el Gobierno "mintió" sobre las razones de esas medidas y que la incertidumbre y las modificaciones legislativas han influido en el resultado de los comicios.

Desde la formación han defendido también su trabajo durante la campaña y han criticado la gestión del Ejecutivo saliente. "Los neozelandeses merecen algo mejor", han sentenciado, reivindicando una política capaz de superar las divisiones.

La contienda supone un desafío para Luxon, cuya formación no ha logrado convencer plenamente a los electores de su capacidad para aliviar el coste de la vida y reactivar la economía. Por su parte, el laborismo de Chris Hipkins tampoco ha conseguido consolidar una alternativa suficiente, mientras parte del respaldo electoral se ha desplazado hacia las formaciones minoritarias. Si Nacional pierde el Ejecutivo, se produciría además un hecho inédito en la política moderna del país: la derrota de un Gobierno después de un único mandato de tres años.