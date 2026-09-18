Encalla frente a las costas de Somalia un buque con 18 tripulantes tras sufrir una entrada de agua

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un buque con bandera de San Cristóbal y Nieves ha encallado frente a las costas de Somalia tras sufrir un problema que ha provocado la entrada de agua en la embarcación, según han confirmado las autoridades somalíes, sin que por ahora haya informaciones sobre las causas del suceso, que por ahora no ha dejado víctimas.

El Ministerio de Puertos y Transporte Marítimo somalí ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que el buque, identificado como el 'MV Jacuar' ha sufrido "entrada de agua en una sección interior de la nave", un incidente registrado cuando cubría la ruta entre Mozambique y Egipto con más de 7.000 toneladas de carga.

"A bordo se encuentran 18 tripulantes de India, Siria y Egipto", ha apuntado la cartera, que ha destacado que está supervisando la situación y coordinando las operaciones de rescate "para garantizar la seguridad de la tripulación y la gestión ordenada del incidente".