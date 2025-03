Encontronazo entre el ministro de Defensa y el jefe del Ejército de Israel por los fallos durante el 7 de octubre

Zamir dice que no seguirá instrucciones "dadas a través de la prensa" después de que Katz pidiera acceso a la investigación de un militar cesado

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, y el jefe del Ejército, Eyal Zamir, han protagonizado un encontronazo público en torno a las investigaciones por los fallos de seguridad durante los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos palestinos, un desacuerdo que deriva del cese del militar al frente de la investigación por parte del Mando Sur.

Tan solo tres semanas después de llegar al cargo, Katz y Zamir han mostrado sus claras diferencias en torno a la investigación abierta contra el militar en cuestión, Oren Solomon, que habría incurrido en "graves violaciones en materia de seguridad", según la versión de Zamir.

El Ejército ha explicado en todo momento que Salomon estuvo al frente de una investigación sobre los posibles fallos detectados en el seno del Ejército durante los ataques del 7 de octubre y que recibió apoyo durante el desarrollo de la pesquisa. En este sentido, fuentes militares aseguran que su cese no está relacionado con la investigación y que, de momento, no ha sido detenido.

Sin embargo, Katz ha sugerido que esta es una forma de "acallar" a Solomon, al que había pedido que le entregara lo antes posible las conclusiones de su investigación sobre la actuación militar durante los ataques de Hamás, si bien el informe que todavía no ha salido a la luz.

Katz, que ha alertado de que aún no ha visto los documentos, ha expresado que resulta "confuso" que Solomon haya sido citado a declarar después de criticar a la cúpula militar y ha afirmado que tiene intención de solicitar un análisis sobre la conducta del Abogado General Militar.

El ministro ha manifestado, además, que "no puede percibirse que las investigaciones de la Policía Militar son una herramienta para silenciar las críticas internas en el seno del Ejército", según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

Zamir ha arremetido contra las palabras de Katz, al que ha asegurado que las Fuerzas Armadas "no reciben órdenes a través de comunidades de prensa". "La idea de que este militar está siendo investigado debido a las conclusiones de su pesquisa sobre el 7 de octubre es falsa", ha puntualizado.

"Ha sido convocado para un interrogatorio porque existen sospechas de que se ha producido graves violaciones a nivel operacional en materia de seguridad. Las investigaciones seguirán adelante de manera profesional. Apoyo a las fuerzas de seguridad, que actúan de acuerdo con la ley en relación con estas sospechas", ha aclarado.

Posteriormente, Katz ha criticado las palabras de Zamir y ha resaltado que, como ministro, "puede dar las órdenes que considere oportunas de la forma en que considere apropiado".

Asimismo, ha manifestado que "no tiene intención alguna de dañar la investigación" contra Solomon y ha pedido a los medios de comunicación dejar de desinformar sobre este asunto, tal y como ha recogido el diario 'The Jerusalem Post'.

No obstante, ha incidido en que las conclusiones de la investigación del militar deben ser presentadas ante las comunidades más afectadas por los ataques y a la "totalidad de la opinión pública israelí" cuando el proceso haya llegado a su fin de manera oficial.