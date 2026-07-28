Encuentran vídeo del autor del ataque contra el Orgullo en Berlín en el que declara lealtad a Estado Islámico

Flores en conmemoración a las víctimas del ataque al desfile del Orgullo en Berlín. - Europa Press/Contacto/Frederic Kern

KARLSRUHE/BERLÍN 28 Jul. (DPA/EP) -

Los investigadores del atentado terrorista contra la marcha del Orgullo en Berlín, han encontrado un vídeo en el móvil del presunto autor, Abdul B, un joven de 21 años de origen libanés, en el que reivindica el atentado y jura lealtad a Estado Islámico.

Según una portavoz de la Fiscalía Federal, el vídeo incluye, entre otras cosas, una declaración de lealtad a Estado Islámico y fue grabado el mismo día del ataque. Se investiga si la persona que aparece en el vídeo es el propio Abdul B, puesto que el hombre en la grabación lleva la cara cubierta.

La Policía de la capital alemana anunció este domingo que abatió a tiros al sospechoso del atropello durante la fiesta del Orgullo en Berlín, después de que se dirigiera a los agentes con un "arma punzante en las manos". El atropello masivo dejó un muerto y 29 heridos, la fallecida del presunto ataque islamista es un ciudadana polaca que estaba de visita en Berlín con su hija.

La investigación apunta que una sola persona, el alemán Abdul B., de ascendencia libanesa y de 21 años de edad, realizó el ataque contra las celebraciones del Orgullo.

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha asegurado este lunes que el ataque al Orgullo en Berlín no fue "al azar" y ha pedido ir más allá de las declaraciones de condena, tras el atropello masivo que se saldó con una persona muerta y casi una treintena de heridos.

"Está claro que no podemos limitarnos solo a declaraciones. Tendremos que reaccionar con prudencia, pero también con determinación", ha afirmado el líder germano en declaraciones desde Berlín, tras preguntarse si el atentado podría haberse evitado.

Ahora tras la muerte del principal sospechoso, la investigación de la Fiscalía alemana se centra en posibles cómplices del ataque. Abdul B. habría utilizado presuntamente un automóvil para atropellar a una multitud en el parque Tiergarten de Berlín poco antes de las 22.00 horas del sábado durante las fiestas del Orgullo.

El presunto atacante, que habría apuñalado poco después a varias personas con un machete, se dio a la fuga después de que el vehículo se estrellara contra un árbol. Las autoridades en todo momento han enmarcado lo ocurrido como un caso de "atentado terrorista" de carácter yihadista.