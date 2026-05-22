Enfrentamientos entre policías y manifestantes en Bangladesh durante las protestas por la violación de una niña

Imagen de archivo de la Policía de Bangladesh. - Europa Press/Contacto/Azmal Hoq Helal

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han protagonizado este viernes una serie de enfrentamientos con agentes de la Policía de Bangladesh durante las protestas por la violación de una niña de cuatro años en un país donde se ha registrado un repunte de la violencia sexual contra mujeres y menores de edad.

En medio de una indignación generalizada, los manifestantes han incidido en la importancia de que el principal sospechoso de la violación sea detenido por los agentes, si bien la Policía ha informado de que el supuesto violador, Monir Hosain, fue previamente retenido por residentes de la localidad de Chittagong, en el este del país y la segunda ciudad más grande del país, para su entrega a las autoridades.

En este sentido, ha tratado de controlar las protestas y tranquilizar a los presentes, a los que ha asegurado que Hosain estaba siendo trasladado en un furgón policial. Sin embargo, los manifestantes han rodeado el vehículo policial en el que se desplazaba el sospechoso, mientras los agentes han hecho uso de gas lacrimógeno para dispersar a los presentes.

Los enfrentamientos han durado unas seis horas y un vehículo policial ha sido incendiado, mientras que la menor ya está recibiendo tratamiento médico en un hospital de la zona.

Las protesta se producen tan solo dos días después de que otro hombre violara y asesinara a una niña de siete años en la capital del país, Daca, en un caso que ha conmocionado al país y ha provocado manifestaciones y el bloque de varias carreteras.