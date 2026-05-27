El ente electoral colombiano insta a Petro a "no incurrir en la desinformación" sobre los comicios presidenciales

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Joey Sussman - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Registraduría Nacional de Colombia ha urgido este martes al presidente del país, Gustavo Petro, a "no incurrir en la desinformación", después de que el mandatario haya cuestionado horas antes el traslado de material electoral en el municipio caribeño de Chinú, en el noroeste del país, de cara a las elecciones presidenciales de este próximo domingo, 31 de mayo.

"Señor presidente, lo invitamos a no incurrir en la desinformación", ha espetado la entidad electoral colombiana en un mensaje en redes citando una denuncia pública en redes sobre supuestas descargas de material electoral antes de llegar a la Registraduría, después de que el mandatario haya exigido "explicaciones" sobre "qué hizo la Policía de Chinú, en vez de cuidar el voto".

Concretamente, el inquilino de la Casa de Nariño ha defendido que "el cuidado del voto ciudadano comienza por garantizar que las urnas están vacías antes de comenzar las elecciones", al tiempo que ha recomendado "a los electores" y electorado llevar su "propio" bolígrafo para votar, ya que, según ha señalado, "tintas hindúes que se borran fueron usadas en Ecuador".

"Solo la vigilancia física de las personas por millones puede vencer las alteraciones de algoritmos que la Registraduría no quiso evitar", ha remarcado Petro.

A las palabras del jefe del Ejecutivo colombiano ha respondido el propio ente electoral en un comunicado en el cual ha aclarado que el material electoral estaba siendo trasladado hacia la sede de la registraduría municipal "totalmente custodiado por la Fuerza Pública". No obstante, ha aclarado, durante el operativo se presentó una "congestión vehicular de aproximadamente tres minutos", momento en el cual "el periodista José Jorge Otero, de NotiChinú, solicitó a los uniformados habilitar el paso.

En ese momento, agrega el ente, las autoridades le indicaron que debía esperar mientras se completaba el traslado seguro del material electoral" y "ante el desacato de la instrucción y el uso de improperios contra los uniformados, la Policía procedió a imponer un comparendo".

Según ha garantizado la Registraduría, "el material electoral llegó a Chinú en perfectas condiciones, bajo resguardo permanente de la Policía Nacional y cumpliendo todos los protocolos de seguridad establecidos".

Será este domingo, 31 de mayo, cuando el electorado colombiano concurra a las urnas para elegir al relevo de Petro en unos comicios donde continúa al frente de las encuestas, tras el cierre de la campaña y a una semana de las elecciones presidenciales, el candidato del oficialismo, Iván Cepeda.