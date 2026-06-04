La entidad electoral de Colombia finaliza el escrutinio y lo reivindica como "eficiente" y "sin contratiempos"

Imagen de archivo de una mujer de Colombia ejerciendo su derecho al voto en las elecciones presidenciales del país - Europa Press/Contacto/Santiago Chimbaco

Reivindica que la gestión del proceso electoral se ha llevado a cabo de manera "íntegra, transparente y rigurosa"

De la Espriella urge a Petro y Cepeda reconocer los resultados, mientras que el mandatario pide al Consejo Nacional Electoral revisar su denuncia

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Registraduría de Colombia ha dado por concluido este miércoles el escrutinio de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, un proceso que según ha asegurado se ha llevado a cabo de manera "eficiente" y "sin contratiempos" y en el cual, ha agregado, las reclamaciones no han superado el 0,7%.

"Una vez concluido el 100% del escrutinio de las votaciones presidenciales por parte de los jueces de la República en todo el país, así como la consolidación de los resultados en el exterior, las reclamaciones presentadas no superaron el 0,7% del total de mesas instaladas", ha aseverado la entidad electoral en un comunicado.

Al hilo, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, ha remarcado que el escrutinio "se llevó a cabo de manera eficiente y sin contratiempos", a la par que ha agradecido la "rigurosa labor" desempeñada por los jueces del país en las cerca de 3.000 comisiones escrutadoras instaladas en el territorio colombiano.

"Este resultado evidencia un proceso electoral gestionado de manera íntegra, transparente y rigurosa", ha defendido la Registraduría colombiana, cuyo responsable ha instado a las organizaciones políticas, entes de control y misiones de observación a conocer la información que será puesta a disposición de los auditores de los partidos políticos en la mañana de este jueves.

Finalmente, Penagos ha ratificado que la entidad "avanza en la planeación y organización" de la segunda vuelta presidencial que iniciará el lunes 15 en el exterior y se realizará el 21 de junio en Colombia.

PETRO PIDE UNA REVISIÓN AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Pese a que la Registraduría colombiana ha descartado irregularidades en el resultado electoral, el inquilino de la Casa de Nariño, Gustavo Petro, ha insistido sobre la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) revise su denuncia.

"Mi denuncia debe ser mirada por el Consejo Nacional Electoral, a través de un recurso de procedibilidad que interpongo", ha subrayado el mandatario en aras de que ese órgano contraste los datos del censo electoral y la cantidad de mesas y votantes.

Al calor del comunicado de la Registraduría colombiana, el candidato ultraderechista a sucederlo en la Presidencia por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, ha exigido al propio Petro y al que será su rival en la segunda vuelta de los comicios presidenciales, el izquierdista y oficialista Iván Cepeda, a reconocer los resultados emanados de las urnas.

"Hoy finaliza, sin irregularidades ni señales de fraude, el cien por ciento del escrutinio de las elecciones del 31 de mayo. Exijo al presidente, Gustavo Petro, y a su obediente candidato Iván Cepeda que reconozcan los resultados y respeten la voluntad del pueblo colombiano", ha manifestado De la Espriella en un mensaje publicado en redes sociales en el cual ha reclamado "no más intentos de robarse la democracia".

Recalcando así que "el pueblo, la campaña, todos los participantes, --excepto el candidato de Petro--, las misiones de observación, la comunidad internacional" lo tenían "claro" y aceptaron "el resultado electoral de primera vuelta desde el domingo pasado", el ultraderechista ha reiterado que "solo restan por hacerlo Petro y su marioneta".