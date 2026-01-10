Entra en vigor la retirada de Finlandia del tratado de minas antipersona

Archivo - Imagen de archivo de un desfile militar en Finlandia - Europa Press/Contacto/Marina Takimoto - Archivo

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Finlandia se ha retirado definitivamente este sábado del tratado de minas antipersona que abandonó oficialmente el pasado 10 de julio, una vez terminado el plazo de seis meses antes de su entrada en vigor.

El Ejército finlandés puede así volver a colocar desde hoy minas antipersona como medida de seguridad adicional, esgrimieron en su momento las autoridades, en el marco de la guerra de Ucrania.

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, explicó en su momento que que Finlandia "no se enfrenta a una amenaza militar inmediata", pero ha indicado que el país comparte una extensa frontera con Rusia --más de 1.300 kilómetros, en lo que se trata además de una línea fronteriza entre la Unión Europea y la OTAN con el territorio ruso--.

"Ya hemos visto cómo Rusia libra la guerra", señaló en referencia al conflicto en Ucrania.

"La rescisión del acuerdo no afecta a las demás obligaciones de Finlandia en virtud del Derecho Internacional", ha remachado el presidente antes de insistir que las minas servirán únicamente de "armas defensivas para Finlandia".