El enviado especial de la ONU para Yemen se reúne con el jefe negociador de los hutíes en Omán

Archivo - El enviado de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg (archivo) - Eskinder Debebe/Un Photo/Dpa - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, se ha reunido este martes con el jefe negociador de los rebeldes hutíes yemeníes, Mohamed Abdulsalam, y representantes del Gobierno de Omán en Mascate, la capital del país, en el marco de las labores puestas en marcha en un intento por lograr una reducción de la tensión en Yemen.

Las conversaciones mantenidas entre las partes se han centrado en "la necesidad de una reducción de la violencia de forma inmediata y en el establecimiento de una estrategia consensuada para preservar la relativa calma que Yemen ha experimentado desde el acuerdo de alto el fuego de 2022", negociado por la propia ONU.

"El enviado especial ha hecho hincapié en la necesidad de que las partes participen en negociaciones sobre prioridades a corto y largo plazo bajo los auspicios de la ONU en los tres ámbitos del proceso de mediación --político, militar/de seguridad y económico-- para avanzar hacia una solución integral y sostenible al conflicto", ha indicado la oficina de Grundberg en un comunicado.

Este encuentro llega tan solo un día después de que Grundberg expresara su "preocupación" por el "riesgo de una escalada más amplia" después de que los hutíes denunciaran un bombardeo supuestamente ejecutado por el Ejército de Arabia Saudí contra el aeropuerto de la capital de Yemen, Saná.

Así, los rebeldes afirmaron que este acto supone "una declaración de guerra" y agregaron que Riad "debe asumir toda la responsabilidad por las consecuencias de este acto criminal", si bien el Ejército de Yemen --vinculado a las autoridades reconocidas internacionalmente, que tienen su base en la ciudad de Adén (sur)-- ha sido el que ha reivindicado la autoría del ataque y ha afirmado que el objetivo fue "impedir que un avión iraní aterrizara en territorio yemení".

Posteriormente, los hutíes anunciaron un ataque contra el Aeropuerto Internacional de Abha, en Arabia Saudí, como respuesta a dicho bombardeo contra el aeropuerto de Saná.

El suceso ha tenido lugar después de que las autoridades yemeníes y los hutíes se acusaran mutuamente de retrasar un intercambio de más de 1.700 presos, previsto para el sábado, tras el acuerdo alcanzado tras la mediación de Naciones Unidas, en el que iba a ser el mayor proceso de excarcelaciones desde el estallido de la guerra en 2015.