Envían a prisión al jefe del servicio de Seguridad en Yitomir en el marco de la purga anunciada por Zelenski

El Tribunal Supremo Anticorrupción de Ucrania ha decretado este viernes prisión preventiva durante los siguientes 60 días bajo una fianza de casi siete millones de grivnas (cerca de 140.000 euros) para Volodimir Kompanichenko, jefe de la delegación del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en Yitomir.

Kompanichenko fue detenido el miércoles junto al comandante de la Fuerza Aérea, Andri Ukrainets, el mismo día en el que el presidente Volodimir Zelenski anunció una "depuración" de los servicios de Seguridad del país de aquellos funcionarios "cuyos intereses no son los de Ucrania".

Kompanichenko está acusado de recibir sobornos y de participar en una trama de malversación de fondos mediante contratos públicos para la construcción de refugios e instalaciones militares, informa la prensa ucraniana

Zelenski ha tenido que hacer frente desde casi el inicio de la invasión rusa a varios casos de corrupción, algunos de ellos tan sonados como la operación 'Midas', que implica a varios cargos de su Gobierno, entre ellos el exministro de Energía, Herman Galushchenko, y a personas de su círculo cercano como Timur Mindich.

A pesar de que Ucrania ha presentado ciertas mejorías en la lucha contra la corrupción, las agencias de medición le sitúan muy por debajo con respecto a sus vecinos, situándole como el segundo país más corrupto de todo Europa, solo por detrás de Rusia, según Transparencia Internacional.