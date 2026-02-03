El equipo político de Saif al Islam, hijo de Gadafi, denuncia su asesinato en su domicilio en Zintan

Archivo - Saif al Islam Gadafi, hijo del difunto líder libio, Muamar Gadafi - Europa Press/Contacto/Cai Yang - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo político del hijo mayor del difunto líder libio Muamar Gadafi, Saif al Islam Gadafi, ha denunciado este martes que ha sido asesinado por cuatro hombres armados no identificados en su domicilio en la ciudad de Zintan, al suroeste de la capital, Trípoli.

Su equipo ha asegurado que los cuatro hombres "apagaron las cámaras" en un intento desesperado por encubrir "su atroz crimen" y que el hijo mayor del difunto líder libio se enfrentó a los atacantes, según un comunicado publicado por su abogado, Abdulá Otman Abdurrahim, en redes sociales.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional, a Naciones Unidas y otras instancias internacionales a "asumir sus responsabilidades legales y morales y exigir la apertura de una investigación "independiente y transparente" sobre su muerte.

En este sentido, ha indicado que "el asesinato de una figura nacional de la talla de Saif al Islam" supone una amenaza a la "paz y estabilidad" en el país, agregando además que dicho crimen "no quedará impune y que todos los que participaron en su planificación y ejecución serán procesados y castigados" de conformidad con la ley.

Poco después, la Brigada de Combate 444 --unidad que opera bajo el Gobierno de Unidad Nacional-- ha negado tener algo que ver con los acontecimientos en Zintan tras varias acusaciones y ha asegurado en un comunicado difundido en redes sociales que no tiene "fuerza militar" suficiente para llevar a cabo este tipo de acciones.

El hijo mayor de Gadafi, quien fue considerado en el pasado como un posible referente del cambio en el país, es buscado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes contra la humanidad y fue condenado a muerte en julio de 2015 tras ser juzgado en rebeldía por crímenes de guerra cometidos durante la revuelta de 2011 que acabó con el régimen de Gadafi, que murió a manos de milicianos rebeldes en Sirte el 20 de octubre de ese año.

Sin embargo, finalmente fue liberado en abril de 2016 en el marco de una amnistía concedida por el gobierno asentado en el este del país durante el conflicto que siguió a la muerte del sátrapa. En 2021, a pesar de ser buscado por las autoridades, presentó su candidatura a las elecciones presidenciales, si bien los comicios fueron cancelados.