Erdogan alerta de una posible nueva llegada de refugiados a causa de la ofensiva militar en el noroeste de Siria

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha alertado este jueves de una posible nueva llegada de refugiados a causa de la ofensiva militar en Idlib, en el noroeste de Siria, y ha pedido a los países de mayoría musulmana que apoyen sus planes de reasentamiento de refugiados en otras zonas del país árabe.

Turquía acoge actualmente a 3,7 millones de refugiados sirios, la mayor población del mundo, y teme una nueva ola de llegadas desde Idlib. Se trata del último bastión controlado por fuerzas rebeldes, el más importante de los cuales es el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), y donde viven cerca de tres millones de personas.

Fuerzas sirias y rusas lanzan bombardeos frecuentes en Idlib, mientras que el presidente sirio, Bashar al Assad, ha expresado que lo seguirá haciendo, lo que podría empujar a más personas a la frontera con Turquía. Erdogan ha asegurado que 50.000 personas más podrían estar yendo al país, según ha informado el diario 'Hürriyet'.

"Ya tenemos cuatro millones de personas, ahora vienen otras 50.000, y esto podría incrementarse", ha sostenido Erdogan en una cumbre de países musulmanes en Malasia. Sin embargo, no ha aclarado si los 50.000 sirios han llegado a entrar en el país, que ha construido un muro de 911 kilómetros en su frontera sur tras el inicio del conflicto en Siria hace ocho años.

El líder turco busca apoyo internacional a sus planes para ubicar a un millón de sirios en una región al noreste del país, que tomaron las fuerzas turcas y sus aliados rebeldes sirios de manos de la milicia kurda Unidades de Protección Popular (YPG).

Ankara ha recibido hasta el momento poco apoyo en esta propuesta, por lo que Erdogan ha sostenido que las potencias mundiales están más preocupadas por enviar armas a Siria que por apoyar sus planes de establecer una 'zona segura'.

"¿Es así de pobre el mundo musulmán? ¿Por qué no apoyan esto?", se ha preguntado. "Incluso solo dando limosnas, no habría pobres. Ellos no dan apoyo cuando les pedimos formar una 'zona segura', pero cuando se trata de armas, las armas llegan", ha subrayado.

Sobre ello, ha recalcado que los "poderes imperialistas" han enviado cerca de 33.000 camiones cargados de munición y armas.

Erdogan ha expresado también que Turquía ha dedicado 40.000 millones de dólares (más de 35.000 millones de euros) a los refugiados sirios. "No existe un apoyo serio por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ni la Unión Europea cumple con su promesa. Nadie está cumpliendo con su palabra", ha destacado.

En este sentido, ha sostenido que Turquía se comprometió a construir asentamientos para sus "hermanos y hermanas refugiados" pudieran vivir en su país.