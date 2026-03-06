Erdogan asegura que Turquía ha trasladado a las partes que se abstengan de escalar la guerra en Irán

Archivo - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan - -/APA Images via ZUMA Press Wire / DPA - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado este viernes que Turquía ha trasladado a las partes en la guerra en Irán que se abstengan de escalar el conflicto, insistiendo en que debe reforzar la "base diplomática" y pidiendo a la comunidad internacional pasos en ese sentido.

"Turquía sigue de cerca los acontecimientos en Irán, así como sus ramificaciones en la región. Se han transmitido a las partes las recomendaciones necesarias para que se abstengan de tomar medidas que aumenten la inestabilidad", ha indicado la Presidencia turca en un mensaje en redes sociales sobre la conversación mantenida con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Erdogan ha avisado de que el conflicto en Irán "pone en peligro la seguridad mundial" y ha indicado que Ankara está a favor de "una base diplomática más sólida", por lo que comunidad internacional "debe colaborar con este fin".

En este contexto, en la conversación con un país aliado de la OTAN, el dirigente de Turquía ha insistido en que los conflictos en la región "demuestran la importancia de aumentar la cooperación entre los aliados de la OTAN, en particular en la industria de defensa".

La crisis regional desencadenada tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado sábado ha alcanzado a Turquía, país que denunció la neutralización de un misil balístico iraní que se dirigía a su espacio aéreo.

El episodio, cuya autoría niega Irán y que asegura que se trata de un atentado de falsa bandera de Israel, provocó la llamada del ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, a su homólogo de Irán, Abbas Aragchi.

Ankara ha expresado la necesidad de evitar "cualquier paso que pueda provocar la expansión del conflicto". Turquía ha sido uno de los actores más activos en la región para evitar una escalada de las tensiones, ofreciéndose para albergar conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, unos contactos que descarrilaron con la ofensiva lanzada a gran escala contra Teherán.