Erdogan denuncia a un popular presentador por sus críticas a la respuesta contra el coronavirus

ESTAMBUL, 7 Abr. (DPA/EP) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha presentado una querella contra un popular presentador de television por las críticas vertidas en redes sociales contra la respuesta del Gobierno frente a la pandemia de nuevo coronavirus.

Erdogan ha solicitado la apertura de una causa judicial contra Fatih Portakal, presentador de Fox TV, por declaraciones "completamente falsas y manipuladoras" y le ha acusado de insultar al presidente, un delito que puede acarrear una pena de casi cinco años de cárcel.

En concreto, Portakal criticó el lunes una campaña de donaciones promovida por Erdogan para ayudar a las autoridades a contener la expansión del coronavirus. El presidente vinculó dicha iniciativa a las órdenes dictadas durante la guerra por la independencia, que derivaron en la confiscación de propiedades.

"Me pregunto si van a pedir dinero a quienes tienen depósitos o ahorros (...). Lamentablemente, no puedo decir que no vaya a ocurrir", afirmó Portakal en su mensaje, que también le ha valido una denuncia del regulador bancario (BDDK) por "dañar la reputación" de las entidades financieras.

Erdogan ya ha criticado en otras ocasiones al presentador por criticar al Gobierno y, en 2018, la autoridad que regula los medios de comunicación prohibió durante tres días la emisión del informativo de Portakal después de que este criticase la presión contra movimientos opositores.