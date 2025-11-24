Erdogan pide a la comunidad internacional una postura "consistente" para "parar" a Netanyahu

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha reclamado este lunes a la comunidad internacional una postura "consistente" para "parar" al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y mantener en pie el alto el fuego en la Franja de Gaza, tras los reiterados ataques israelíes contra el enclave a pesar del pacto, que entró en vigor el 10 de octubre.

"Creo que si la comunidad internacional muestra una voluntad decidida, consistente y capaz de aplicar sanciones, pueda parar a Netanyahu", ha dicho durante su vuelo de vuelta desde Sudáfrica tras participar en la cumbre del G20, antes de recalcar que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "está mostrando una gran paciencia ante todas las provocaciones de Israel".

Así, ha subrayado que el grupo palestino "se está ciñendo al alto el fuego" y ha reiterado que "la aplicación total del alto el fuego es esencial", al tiempo que ha criticado a Israel por sus ataques y ha pedido a la comunidad internacional que aumente su apoyo a los palestinos en Gaza, según ha informado la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.

"Garantizar un acceso ininterrumpido de la ayuda humanitaria a la región es una necesidad urgente", ha recalcado Erdogan, quien ha criticado a Naciones Unidas por no actuar en este sentido, especialmente ante llegada del invierno, que ahondará la grave crisis humanitaria en la que se encuentra sumida la Franja a causa de la ofensiva de Israel.

Las palabras del presidente turco han llegado después de la muerte de más de 20 palestinos en nuevos bombardeos israelíes contra la Franja y en medio de las acusaciones contra Israel por sus violaciones del alto el fuego, parte del acuerdo alcanzado en octubre con Hamás para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para Gaza.