Erdogan pide evitar "errores del pasado o demandas maximalistas" para consolidar la paz en Siria

Archivo - El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en un acto militar en Turquía. - Europa Press/Contacto/Turkish presidency - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha señalado este miércoles que la 'hoja de ruta' para la paz y la estabilidad en Siria está marcada y ahora es cuestión de que los actores eviten "errores del pasado o demandas maximalistas" para consolidar la situación en el país.

"La hoja de ruta para una paz duradera en Siria ha sido establecida; las partes deben evitar errores de cálculo, repetir equivocaciones del pasado o contaminar el proceso con demandas maximalistas", ha afirmado Erdogan en un acto del Partido Justicia y Desarrollo (AKP) sobre la situación en el país vecino tras el acuerdo de integración entre las autoridades semiautónomas kurdas y el Gobierno de Damasco, que cuenta con el aval de Turquía.

En este sentido, ha subrayado que "cada vida perdida en Siria se siente como si perdiéramos una parte de nosotros mismos", insistiendo en el impacto que supone "sangre derramada", ya sea "árabe, turcomano, kurdo o nusairí --en referencia a la comunidad alauí--".

Erdogan ha recalcado así que el objetivo en Siria debe ser lograr la paz y la estabilidad. "Queremos que los sirios construyan su futuro juntos, en unidad", ha señalado, llamando a la cooperación entre los distintos grupos étnicos sirios.

Y en todo caso, el mandatario turco ha negado que Ankara quiera medrar en el proceso sirio, insistiendo en que el país "no busca influencia en la región ni tiene el deseo de moldear a otros países".

La reciente ofensiva de las fuerzas que componen ahora las tropas sirias en el norte del país ha terminado forzando a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) a aceptar su reintegración. El acuerdo contempla sobre todo la esperada integración de las fuerzas kurdas en la estructura del Ejército sirio y a nivel político, la incorporación de las autoridades kurdas del noreste de Siria al ordenamiento nacional.