Erdogan proclama el "fin de la era del terrorismo" tras el acuerdo entre el Gobierno sirio y las FDS

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan - PRESIDENCIA DE TURQUÍA

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha proclamado este lunes el "fin de la era del terrorismo" y ha felicitado al presidente sirio, Ahmed al Shara, por el acuerdo con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) que supone en la práctica el fin del control de esta milicia kurdo-arabe sobre el noreste de Siria de mayoría kurda.

"La era del terrorismo en nuestra región ha terminado completamente. Las condiciones del alto el fuego y el acuerdo de integración deben cumplirse rápidamente y nadie debería cometer el mismo error otra vez", ha afirmado Erdogan desde Ankara, según recoge la agencia de noticias turca Anadolu.

El mandatario turco espera que "Dios mediante, liberemos para siempre a nuestro país y después a toda nuestra región de las sangrientas garras del terrorismo".

Erdogan ha revelado que habló el domingo por la noche con Al Shara, su "hermano", y le felicitó "por el acuerdo y la operación" militar contra barrios de la ciudad de Alepo de la última semana que culminó el domingo con el acuerdo, que solo cede a los kurdo-árabes la integración de algunos de sus mandos en la estructura militar oficial.

"A pesar de las provocaciones de los elementos armados que ocupaban el norte de Siria, el Ejército actuó bajo la cadena de mando y aprobó el examen, evitando acciones que hubieran sido un error cuando tenía toda la razón", ha argumentado.

Las FDS, en cambio, han denunciado atrocidades cometidas por las fuerzas militares y sus milicias aliadas y las han acusado de liberar a los milicianos yihadistas encerrados en dos prisiones del este del país. Para Erdogan, "el Gobierno sirio (...) ha resuelto el problema con un daño mínimo".

El mandatario turco ha defendido "el principio de un Estado, un Ejército" como "condición indispensable" para Siria y ha criticado a quienes "intentaban crear un estado dentro del estado".

Turquía ha estado durante décadas en conflicto con las milicias del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) que aspiraban a la secesión del sureste de Turquía de mayoría kurda. El grupo, ahora en vías de disolución tras un proceso interno, está vinculado con las Unidades de Protección Popular (YPG) kurdo-sirias, columna vertebral a su vez de las FDS, que funcionaba como ejército 'de facto' de la Administración Autónoma para el Norte y el Este de Siria (AANES), el gobierno autónomo del noreste del país.

El 8 de diciembre de 2024 las milicias rebeldes apoyadas por Turquía y países árabes y lideradas por el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS) del ahora presidente Ahmed al Shara tomaron Damasco y derrocaron al presidente Bashar al Assad. Desde entonces el nuevo gobierno y las FDS han negociado una posible integración de las FDS en el Ejército, pero el acuerdo anunciado el 18 de enero desdeña las demandas de las autoridades kurdo-árabes.