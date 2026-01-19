El Ejército sirio y FDS se acusan mutuamente de liberar a presos de Estado Islámico en el noreste del país

Archivo - Un militar del Ejército sirio en el noreste de Siria - Europa Press/Contacto/Stringer - Archivo

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Siria y las milicias kurdo-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) se han acusado mutuamente este lunes de liberar a presos de Estado Islámico recluidos en prisiones del este del país hasta ahora bajo custodia de las FDS, como la prisión de Al Shaddadi, ubicada en el sur de la gobernación de Al Hasaka.

"El Ejército controla la ciudad de Al Shaddadi y su cárcel e inmediatamente hemos iniciado operaciones para asegurar la zona y detener a los elementos de Estado Islámico liberados por las FDS", ha indicado en un comunicado difundido en redes sociales.

El Ejército, que ha impuesto un toque de queda para tomar el control de la zona, ha detallado que contactaron con los líderes de las FDS para entregar la prisión de Al Shaddadi a las fuerzas de seguridad sirias, si bien las fuerzas kurdas se han negado a facilitar el traspaso, según ha recogido la agencia de noticias SANA.

Las Fuerzas Armadas sirias han rechazado anteriormente las acusaciones vertidas por las FDS, que han acusado este mismo lunes a las facciones afiliadas a Damasco de llevar a cabo ataques contra sus fuerzas en Ain Issa, Al Shaddadi y Raqqa, unos enfrentamientos que se han saldado con la muerte de al menos tres militares sirios.

"La insistencia en vincular las acciones de las fuerzas del orden y la restauración de la legitimidad del Estado con el peligro de activación de células terroristas constituye un intento flagrante de distorsionar los hechos y avivar el conflicto para mantener una autoridad impuesta por la fuerza de las armas", ha expresado.

En este sentido, ha pedido a los líderes de las FDS que no lleven a cabo "medidas imprudentes que faciliten la fuga de detenidos de Estado Islámico ni que abran las prisiones como acto de represalia o como táctica de presión política".

"Cualquier violación de la seguridad en estas prisiones será responsabilidad directa del actor que las controla, y el Estado sirio considerará cualquier acto de este tipo como un crimen de guerra y una colusión directa con el terrorismo que amenaza la seguridad de Siria y de toda la región", ha indicado, según ha recogido SANA.

Por su parte, las FDS han confirmado la toma de la prisión de Shaddadi tras "intensos ataques" de las fuerzas progubernamentales en la mañana de este lunes tras "decenas" de fallecidos. En la prisión, destacan, había "miles" de mimbros de Estado Islámico. "Aunque la prisión de Shaddadi está a solo dos kilómetros de una base de la coalición interacional, las reiteradas llamadas a la base no han obtenido respuesta", se lamenta el grupo kurdo-árabe.

Las FDS han denunciado ataques de "mercenarios" aliados del Ejército en la prisión de Al Aqtan, en Raqqa, que también alberga a detenidos de Estado Islámico, y ha advertido que responsabilizará a Damasco de "cualquier consecuencia catastrófica" al respecto. Han denunciado el empleo de armamento pesado y drones y han confirmado la muerte de al menos nueve miembros de las FDS y otros 20 heridos.

Además, las FDS han publicado en redes sociales imágenes gráficas de presuntas decapitaciones llevadas a cabo por fuerzas del Gobierno de Damasco en medio del caos de los combates y también de la liberación de presos de Estado Islámico.

PRESA DE TISHRIN

Por otro lado, las tropas del Ejército sirio han logrado un despliegue efectivo en la región al este del río Éufrates, que se extiende desde la región de Raqqa hasta la frontera turca como parte del acuerdo alcanzado entre las FDS y el Gobierno sirio.

En concreto, ha tomado el control de la presa de Tishrin, al este de Manbij, que estaba en manos de la milicia kurda Unidades de Protección Popular (YPG). En las últimas horas, las tropas sirias se han desplegado en la estratégica ciudad de Tabqa, en la zona rural de la provincia de Raqqa.

Los términos del acuerdo estipulan que, a cambio del cese inmediato de la ofensiva del Ejército sirio en el noreste del país, tanto la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria (AANES) como las FDS reconocerán "la transferencia administrativa y militar inmediata y completa de las gobernaciones de Deir Ezzor y Raqqa al Gobierno sirio" y la "integración de todas las instituciones civiles de la gobernación de Hasaka en las instituciones y estructuras administrativas del Estado sirio".

Las FDS se comprometen a retirarse a "la zona al este del río Éufrates" mientras el Gobierno sirio asume el control de todos los cruces fronterizos y yacimientos de petróleo y gas de la región, cuya protección estará "garantizada por fuerzas regulares para garantizar el retorno de los recursos al Estado sirio".