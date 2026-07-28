Erdogan promete combatir la desinformación por considerarla una "amenaza para la democracia"

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante una cumbre de comunicación en Ankara. - Europa Press/Contacto/Turkish presidency

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha señalado este martes la desinformación como un "elemento asimétrico" que "amenaza" a la democracia, incidiendo en que su Ejecutivo luchará contra este fenómeno con determinación.

"La desinformación se ha convertido en un elemento asimétrico que debilita el sentido de unidad y confianza en las sociedades y amenaza a las democracias. Seguiremos luchando contra la desinformación con esta perspectiva, con determinación, en consonancia con la importancia vital de esta cuestión", ha afirmado el dirigente turco en una cumbre sobre comunicación celebrada en Ankara.

Según recoge el diario 'Hurriyet', Erdogan ha hecho hincapié en que las plataformas digitales "determinan en gran medida la atención que prestamos a un tema concreto", pero también enmarcan cómo se abordan los asuntos por lo que dan lugar a reinterpretaciones de la Historia.

"Distorsionan no solo el presente, sino también el pasado, construyendo una historia imaginaria, una identidad sin vida, sin alma y superficial", ha avisado, recalcando que con la desinformación el concepto que más se resiente es el de "la verdad".