Erdogan traslada a Trump que "sigue de cerca" la situación en Siria y respalda la "unidad" del país

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, durante una rueda de prensa en enero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Mustafa Kaya

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha trasladado este miércoles a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que Ankara "sigue de cerca" los acontecimientos en Siria, ante la ofensiva de las fuerzas gubernamentales contra las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y el reciente acuerdo para una reintegración de las autoridades semiautónomas kurdas en el Estado central levantado tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024.

"La unidad, solidaridad e integridad territorial de Siria son importantes para Turquía", ha dicho Erdogan durante su conversación con Trump, en la que han abordado además la lucha contra Estado Islámico y "la situación de los miembros de Estado Islámico en prisiones en Siria".

Así, ha recalcado que "una Siria desarrollada, libre de terrorismo y pacífica, con todos sus elementos, contribuirá a la estabilidad regional", según un comunicado publicado por la Dirección de Comunicaciones de Turquía, que ha agregado que los líderes también han hablado sobre la situación en Gaza.

En este sentido, Erdogan ha hecho hincapié en que "Turquía seguirá actuando en coordinación con Estados Unidos sobre este asunto" y ha dado las gracias a Trump por invitarle a ser parte de la Junta de Paz para Gaza, creada al hilo de la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

Por su parte, el presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, ha mantenido una conversación con el presidente de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, Masud Barzani, para abordar "los últimos acontecimientos en la región" y "vías para mejorar la estabilidad y la seguridad", según un comunicado de la Presidencia siria.

Al Shara ha asegurado a Barzani que "todos los derechos de los kurdos están garantizados, incluidos sus derechos nacionales, políticos y civiles", en medio de las denuncias sobre abusos y ejecuciones por parte de las tropas sirias en su ofensiva contra las FDS, encabezadas por la milicia kurda Unidades de Protección Popular (YPG).

El propio Al Shara dio el martes cuatro días a las FDS para acordar un plan de cara a la "integración" administrativa y militar en el Estado de la provincia de Hasaka, de mayoría kurda y bajo control hasta ahora de las autoridades semiautónomas kurdas de Siria.

En virtud de este entendimiento, no habrá fuerzas sirias en localidades kurdas, mientras que el comandante en jefe de las FDS, Mazlum Abdi, tendrá que proponer un candidato para el puesto de viceministro de Defensa y para el puesto de gobernador de Hasaka. Además, las partes han acordado integrar todas las fuerzas militares y de seguridad de las FDS en los Ministerios de Defensa e Interior sirios.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa sirio ha confirmado un nuevo alto el fuego "en todos los sectores operacionales del Ejército sirio" que permanecerá vigente durante cuatro días en virtud del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las FDS, que han mostrado su "pleno compromiso" con el mismo.

El Gobierno sirio anunció el domingo un acuerdo de alto el fuego e integración de las instituciones militares y civiles de la Administración Autónoma para el Norte y el Este de Siria (AANES) en las instituciones centrales sirias que, en la práctica, supone su disolución a efectos oficiales a cambio de la integración de algunos mandos de las FDS en las Fuerzas Armadas.