Éric Zemmour anuncia su candidatura a las presidenciales de Francia

Archivo - Éric Zemmour - Lionel Urman / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del partido Reconquista, Éric Zemmour, ha anunciado este martes que se presentará a las eleciones presidenciales de Francia, cuya primera vuelta tendrá lugar en abril de 2027, repitiendo su defensa de una "Francia francesa" como ya hiciera en los comicios de 2021.

El ultraderechista ha confirmado en una entrevista concedida a la cadena pública TF1 que "se presenta para poder mantener una Francia francesa y para que nuestro futuro sea francés", lo cual, ha dicho, "es lo esencial".

Zémmour, que hace cinco años consiguió poco más del 7% del voto en primera vuelta, quedando cuarto en la carrera al Elíseo, pidió entonces el voto para Marine Le Pen, candidata de Agrupación Nacional (RN), en la segunda ronda.

Sin embargo, el pasado mayo, cuando ya dejaba abierta la posiblidad de concurrir en estos comicios, rechazó tajantemente cualquier diálogo con RN. "No habrá diálogo ni antes de las elecciones presidenciales. Cada uno irá por su cuenta", dijo en una entrevista concedida a Europa Press.