Eslovaquia amenaza con bloquear un nuevo paquete de sanciones de la UE contra Rusia

Archivo - El ministro de Exteriores de Eslovaquia, Juraj Blanar. - Europa Press/Contacto/Tomas Tkacik - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Eslovaquia, Juraj Blanar, ha informado este jueves de que el país está preparado para bloquear un nuevo paquete de sanciones europeas contra Rusia en el marco de la invasión de Ucrania, una medida que está relacionada con los daños causados al oleoducto Druzhba, que sirve para transportar crudo ruso a países del este de Europa.

Este asunto, que ha provocado un aumento de la tensión en el seno del bloque comunitario, ha llevado a países como Hungría y Eslovaquia a poner sobre la mesa la posibilidad de bloquear sanciones y ayudas durante la guerra "si no recibe garantías de la reparación y reanudación" del suministro.

El ministro ha recalcado que Bratislava no se opondrá, por otra parte, a entregar los 90.000 millones de euros en fondos europeos a Kiev, según informaciones recogidas por el diario 'Denik'. Dicha cuantía de dinero fue bloqueada en el pasado por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, antes de perder las elecciones el pasado domingo.

Sin embargo, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha afirmado que su intención es "mantener el legado" de Orbán en este sentido y exigir a toda costa la reapertura de la tubería, que ofrece a estos países un suministro de crudo esencial para su economía.

La polémica se desató a finales de enero, cuando el Gobierno de Ucrania decidió suspender el transporte de crudo por esta vía a Eslovaquia y Hungría por los supuestos daños sufridos en la tubería, lo que ha suscitado numerosas críticas por parte de estos dos países, que en general han venido desligándose de la línea principal europea a la hora de afrontar la invasión de Ucrania, fundamentalmente por cuestiones energéticas.

En respuesta, las autoridades húngaras anunciaron la suspensión del suministro de diésel a Ucrania como medida de represalia y bloquearon el 20º paquete de sanciones del bloque comunitario contra Rusia, además del préstamo de la UE de 90.000 millones de euros a Kiev, entre otras cuestiones.

Tanto Hungría como Eslovaquia están recibiendo crudo no ruso a través del oleoducto del Adriático después de que el oleoducto Druzhba fuera atacado por Rusia y esté permanezca bloqueado, a la espera de que sea reparado por Ucrania, que ha asegurado que finalizará esta tarea antes de que termine la primavera.