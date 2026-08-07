Eslovaquia declara el estado de emergencia en dos municipios cerca de la frontera con Hungría por la sequía

Archivo - Banderas europea y eslovaca en Bratislava, capital de Eslovaquia - Europa Press/Contacto/John Wreford - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Eslovaquia han declarado el estado de emergencia en dos municipios ubicados al sur de la ciudad de Kosice, en el este del país y cercanos a la frontera con Hungría, debido a la ola de calor, la sequía y la escasez de agua potable.

Las administraciones de los municipios de Nizni Caj y Visni Caj han informado de que el distrito de Kosice se ha hecho cargo del abastecimiento ante la imposibilidad de hacer frente a la situación, según ha recogido la agencia de noticias TASR.

La Compañía de Aguas de Eslovaquia Oriental (VVS) ha entregado cisternas de agua a los dos municipios para garantizar el suministro a los residentes. Las autoridades han puesto sobre la mesa también una nueva conexión de tuberías desde el embalse de Starina en caso de ser necesario.

El Instituto Hidrometeorológico Eslovaco (SHMÚ) ha elevado este viernes la alerta por calor para los distritos de Velki Krtís, Krupina y Nové Zámki. Las altas temperaturas traerán consigo también importantes tormentas en el centro y el este del país.