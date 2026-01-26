Eslovaquia y Hungría llevarán al TJUE la prohibición europea de importar gas ruso

Archivo - Péter Szijjártó, ministro de Asuntos Exteriores de Hungría. - Europa Press/Contacto/Sergei Karpukhin - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Eslovaquia y Hungría han anunciado este lunes que llevarán ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la prohibición acordada en el seno de la Unión Europea para importar gas ruso, horas después de que los 27 aprobaran la eliminación gradual desde 2027 de las compras energéticas rusas, en un intento por dañar los ingresos de Moscú procedentes de la energía.

El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjarto, ha anunciado que presentará una queja ante el TJUE en cuanto se haga pública de manera oficial esta prohibición, enmarcada en el plan conocido como REPowerEU, con el que la UE busca eliminar su dependencia de los combustibles fósiles rusos antes de 2030.

"Utilizaremos todos los medios legales para anularla. El plan REPowerEU se basa en un truco legal: presentar una medida de sanciones como una decisión de política comercial para evitar la unanimidad", ha señalado el jefe de la diplomacia húngaro en un mensaje en sus redes sociales.

"Prohibir a Hungría comprar petróleo y gas de Rusia va en contra de nuestro interés nacional y aumentaría significativamente los costos energéticos para las familias húngaras", ha advertido.

En esa línea se ha manifestado su homólogo eslovaco, Juraj Blanar, quien ha señalado que con estas restricciones no se ha tenido en cuenta "las circunstancias específicas de cada país", ni se ha garantizado "una transición justa, realista y socialmente sostenible para todos los Estados miembros".

"Eslovaquia votó en contra del reglamento REPowerEU sobre la eliminación gradual de las importaciones de gas ruso (...) y expresó las reservas fundamentales del país", ha señalado la cartera de Exteriores eslovaca en sus redes sociales.

El bloque europeo ha dado luz verde este lunes a un reglamento para la eliminación gradual desde 2027 de las importaciones desde Rusia de gas por gasoducto y gas natural licuado (GNL) al territorio comunitario.

El reglamento, aprobado por mayoría cualificada con el voto en contra de Hungría y Eslovaquia y la abstención de Bulgaria, prohibirá las importaciones de GNL ruso a principios de 2027 y las importaciones de gas por gasoducto a partir del otoño de 2027, y permitirá que los contratos vigentes pasen por un periodo de transición para "limitar el impacto" de esta decisión en los precios y los mercados.