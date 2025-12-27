España condena el ataque nocturno ruso contra Kiev como una violación del derecho Internacional

Ataque ruso contra Kiev a 27 de diciembre de 2026 - Europa Press/Contacto/Cedar Barnes

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno español ha condenado el ataque perpetrado esta pasada noche por Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, que ha dejado al menos 28 heridos y cortes de calefacción en más de una tercera parte de la ciudad.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha constatado que más de 4.000 edificios residenciales de la ciudad se han quedado sin recibir calor, así como más de 300 centros educativos.

"Estos ataques", ha lamentado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, "agravan el sufrimiento de la población civil y constituyen violaciones del derecho Internacional".

"Tienen que parar", ha instado el ministro en su mensaje de condena, antes de insistir una vez más en que España "seguirá apoyando a Ucrania y todos los esfuerzos para lograr una paz justa y duradera".

El bombardeo, cabe recordar, ha ocurrido a menos de 48 horas de una esperada reunión en Estados Unidos entre el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, para intentar impulsar de manera definitiva un acuerdo de paz.