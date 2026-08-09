España condena los ataques lanzados por los hutíes de Yemen contra Arabia Saudí durante esta semana

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

España ha trasladado este domingo su firme condena a los ataques efectuados por los insurgentes hutíes de Yemen en las últimas horas contra territorio, infraestructura civil y buques mercantes del reino de Arabia Saudí.

En medio del repunte de hostilidades de esta semana entre el Gobierno yemení y la insurgencia hutí, estos últimos han lanzado ataques este domingo contra una refinería del gigante petrolero saudí Aramco en Jizán, un puerto situado en el suroeste de Arabia Saudí y cercano a la frontera con Yemen, en la que se ha registrado un incendio.

Sin embargo, el ataque más grave ocurrió el jueves, cuando un asalto aéreo sobre la localidad saudí de Najrán, en el sur del país, causó heridas a once civiles.

Los hutíes, aliados de Irán, culpan a los saudíes de ayudar al Gobierno yemení, retirado en la ciudad de Adén desde que los insurgentes se hicieron con el control de la capital, Saná, hace ya más de una década, en el comienzo de una devastadora guerra civil. Los rebeldes recuerdan que, desde entonces, aviones de combate saudíes han bombardeado el país en innumerables ocasiones.

"Nuestra más profunda solidaridad con el Gobierno y el pueblo saudí, y deseo de rápido restablecimiento a los heridos", ha manifestado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en un comunicado publicado en redes sociales.

España exige el cese inmediato de las violaciones contra la integridad territorial y soberanía de Arabia Saudí y llama a evitar una nueva "escalada" que "obstaculiza una solución negociada y duradera en la región".