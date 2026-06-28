España condena los últimos ataques de Irán contra Bahréin y pide a Teherán que se ciña al preacuerdo con EEUU

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

España ha condenado este domingo el ataque efectuado esta pasada madrugada por Irán contra Bahréin y ha pedido a Teherán que se ciña a los términos del memorándum de entendimiento firmado con Estados Unidos y que regula las conversaciones de paz que ahora mismo pasan por un momento crítico.

"El Gobierno de España condena el ataque de Irán contra el Reino de Bahréin y le traslada su solidaridad ante esta injustificada violación del derecho internacional así como de la soberanía e integridad territorial bahreiní", ha manifestado a través de un comunicado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Irán ha confirmado que ha atacado la base de la Quinta Flota, en el puerto de Salman, en Bahréin, en respuesta a ataques previos de Estados Unidos contra su costa. Las autoridades bahreiníes han denunciado impactos en edificios residenciales de la ciudad de Al Muharraq, la segunda más importante del país, donde se encuentra la base militar homónima, que también aloja a presencia estadounidense. Los ataques no han dejado víctimas.

Vista la situación, "España urge a las partes a cumplir con términos acordados en el memorando de entendimiento que abre una oportunidad para desescalar la violencia regional y para alcanzar la resolución negociada a la crisis".

Por último, el Gobierno de España asegura que "seguirá respaldando todos los esfuerzos dirigidos a consolidar la estabilidad, la seguridad y la paz en la región".