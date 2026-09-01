España y otros diez países de la UE piden que los 27 renuncien a vetos que bloqueen los avances en política exterior

La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas - Ansgar Haase/dpa

BRUSELAS 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de once países de la Unión Europea, entre ellos España, han reclamado al resto de sus homólogos que renuncien a los vetos "obstructivos" en las decisiones internacionales del bloque comunitario y han propuesto hacer un uso más activo de la "abstención constructiva" y a motivar de forma sustantiva las razones para oponerse a decisiones que requieran consenso entre los Veintisiete.

En una carta dirigida a la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, los responsables de Exteriores de España, Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Austria, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Rumanía y Suecia han defendido la necesidad de reforzar la capacidad de actuación de la UE ante un escenario geopolítico marcado por la "competencia estratégica", la creciente inestabilidad y los intentos de socavar el orden internacional.

"Si bien nuestro objetivo sigue siendo lograr la mayor unidad posible entre todos los Estados miembro, redunda en nuestro propio interés no permitir que quedemos atrapados en puntos muertos cuando no podamos alcanzar un consenso", sostienen los once ministros en la misiva, remitida también al resto de responsables de Exteriores de los Veintisiete.

Ello exige, prosiguen en su misiva, una política exterior "capaz de actuar y de tomar decisiones rápidas" justo cuando "la rapidez, la determinación y el peso político son más necesarios", aspirando a su vez al consenso "siempre que sea posible" porque "es una fuente importante de legitimidad" de las decisiones que adopta la Unión Europea.

Para ello, adjuntan un documento de posición articulado en cinco principios de actuación, diseñados para maximizar las herramientas que "ya prevén" los Tratados de la UE sin necesidad de reformarlos y que cuentan con un "marco jurídico" que "depende únicamente" de los Estados miembro de "ponerlos en práctica" y así hacer avanzar la política exterior de la UE.

ABSTENCIONES CONSTRUCTIVAS CONTRA VETOS "OBSTRUCTIVOS"

Entre los cinco principios destaca la promoción, con mayor frecuencia, de la "abstención constructiva" cuando un Estado miembro no pueda respaldar una decisión, de forma que su posición no impida actuar al conjunto de la Unión.

El grupo de países reclama además actuar bajo un principio de "cooperación sincera" y "solidaridad mutua" para tratar de alcanzar posiciones comunes en todos los asuntos de política exterior, recordando que estos principios son jurídicamente vinculantes y se aplican a la toma de decisiones en el Consejo.

Los firmantes también se comprometen a evitar vincular de forma "obstructiva" una decisión de política exterior a otros asuntos que no estén "sustancialmente" relacionados con ella, y a que las objeciones se comuniquen "en la fase más temprana posible".

Reconocen además que si una decisión de política exterior ha de adoptarse por mayoría cualificada, todo Estado miembro puede oponerse a ella "por razones vitales y enunciadas de política nacional", pero siempre y cuando se expongan "dichas razones de manera sustantiva", con el fin de permitir una consulta significativa y buscar una "solución aceptable" para todos los Estados miembro.

Por último, han animado a Kallas Animamos a "explorar" otras opciones basadas en los Tratados de la UE "disponibles para mejorar la toma de decisiones", pudiendo incluir una nueva propuesta del Alta Representante que sea "conforme a los tratados".