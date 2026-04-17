La esposa del ex primer ministro Imran Jan es trasladada a un hospital desde una cárcel de Pakistán

Archivo - El ex primer ministro de Pakistán, Imran Jan (archivo) - Zulaikha Zainuzman/BERNAMA/dpa - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bushra Bibi, la esposa del ex primer ministro de Pakistán Imran Jan, ha sido trasladada este viernes al hospital desde la prisión en la que se encuentra tras ser detenida a principios de 2025 a raíz de una condena contra ella por corrupción.

El presidente del partido opositor Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI) de Jan, Gohar Alí Jan, ha indicado que Bibi fue trasladada a un hospital durante la noche del jueves, al tiempo que ha pedido que su familia pueda visitarla en el centro médico, según un mensaje publicado en redes sociales.

Asimismo, ha reclamado que el ex primer ministro sea igualmente trasladado a un hospital "para recibir tratamiento". "Cuanto antes mejor. Es su derecho básico, según la ley. Su estado es muy grave y todos los paquistaníes están muy preocupados", ha zanjado.

La antigua primera dama fue arrestada en junio de 2025 tras su condena en un caso por corrupción, mientras que en diciembre de 2025 recibió otra sentencia a 17 años de cárcel, al igual que su marido, en un caso relativo a una supuesta apropiación de un regalo oficial al primer ministro.

Jan se encuentra encarcelado desde agosto de 2023 y hace frente a numerosos casos judiciales, la mayoría de ellos por corrupción, que él mismo ha calificado como una campaña de acoso político, orquestada por su adversario y actual jefe de Gobierno, Shehbaz Sharif, con el respaldo del Ejército y de potencias occidentales como Estados Unidos.